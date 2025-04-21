PETKiM Beşiktaş’a teslim oldu

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma yarışında rahatlamak isteyen Aliağa Petkimspor, evinde Beşiktaş'a diş geçiremedi. Dengeli başlayan maçın ilk periyotunda iki ekip de kolay sayılar buldu. Bu çeyrek ev sahibinin 28-25 üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyreğin başında farkı 8 sayıya kadar çıkaran Petkim, rakibinin hızlı hücumlarına karşılık veremedi. Dış şutlarda da isabetler bulan Beşiktaş, devreye 41-49 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de kolay hücumlardan boş dönen İzmir ekibi farkın açılmasını engelleyemedi. Maç 73-96 sona erdi ve Aliağa Petkim düşme hattının 1 galibiyet üzerinde konumlandı.