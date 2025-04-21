Şampiyon Muğlaspor

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta Silivrispor'u deplasmanda farklı geçen lider Muğlaspor, bitime 1 hafta kala şampiyon oldu. 24. dakikada Batuhan soldan taşıdığı topu Nurettin'e aktardı. Nurettin'in çizgiye inip yaptığı yerden ortada topu alan Muhammet Arslantaş'ın dönerek yaptığı vuruş sağ üst köşeden ağlara gitti: 0-1. 38. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Muhammet Enes'in yerden ortasında Muhammet Arslantaş düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

SKORU KORUDULAR

İkinci yarıda iki ekip de pozisyona girmekte zorlandı. 48'de ev sahibi ekibin atağında savunma arkasına sarkan Batuhan kaleciden sıyrılmak istedi ancak kaleci İsmet son anda topa müdahale ederek mutlak bir golü önledi. 57'de savunma arkasına sarkmak isteyen Muhammet Aydın'a Çağrı izin vermedi. Maçta son yarım saate girilirken, Muğlaspor iki farklı üstünlüğün verdiği rahatlıkla oyunda tempoyu düşürdü. 65'te savunmanın bir anlık hatasında araya Muhammet girdi. Bu sırada Furkan'ın ters dokunuşunda top kalecinin üstünden ağlara gitti: 0-3. 70'te sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Muhammet'in çevirdiği topu kale önünde Mehmet dokunarak filelere gönderdi: 0-4. Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.