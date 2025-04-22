Göz-Göz gaza bastı

GERIDE bıraktığımız sezonda şampiyon olarak 20 yıl aranın ardından Sultanlar Ligi'ne geri dönen Papara Göztepe, devler arenasında kalıcı olabilmek için kolları sıvadı. İlk olarak şampiyon apoletli antrenörü Ataman Güneyligil'i takımın başında tutan sarı-kırmızılılar, başta oyuncu kadrosu olmak üzere teknik heyette de büyük bir değişime gidiyor. İzmir temsilcisinde Güneyligil, yaptığı açıklamada ilk hedeflerinin Sultanlar Ligi'ne renk katıp kalıcı olmak olduğunu söylemişti.

KADRODA YAPILANMA BAŞLADI

Ancak başarılı çalıştırıcı uzun vadede Avrupa kupalarında mücadele etmek olduğunu söylemişti. Bu bağlamda ilk adımları atan Göz-Göz şampiyon kadrodan 10 isimle yollarını ayırırken, sadece kaptan Ceren Kestirengöz Kapucu, İlayda Uçak, Nursevil Gökbudak ve Hande Naz Sunar'ı takımda tuttu. Sarı-kırmızılılar ayrıca istatistik antrenörü Teoman Topçu, kondisyoner Caner Atasever ve fizyoterapist Ceren Yurtseven ile de yolları ayırdı.

ÇOK SAYIDA İSİM GÜNDEMDE

İzmir ekibi, ayrılıkların ardından takviye çalışmalarına da başladı. Sarı-kırmızılılar ilk olarak altyapıdan yetişen ve alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen genç yıldız adayı Melis Erdoğan ile profesyonel sözleşme imzaladı. Göztepe, dış transferde Grand Rapis Rice ekibinden ABD'li pasör Sherridan Atkinson, son olarak Sarıyer'de oynayan libero Berre İnce ve Nilüfer Bld'de görev yapan pasör Nazlı Eda Kafkas ile de el sıkışırken, bu üç ismi önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Göztepe'nin asıl hedefinin ise Çinli bir yıldız olduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Çin'in Tianjin takımında forma giyen 25 yaşındaki milli smaçör Li Yingying'i istediği öğrenildi. 25 yaşındaki voleybolcuyla Galatasaray ve Eczacıbaşı'nın da ilgilendiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların bu transferde ısrarcı olduğu ve oyuncuyu İzmir'e getirmek istediği ifade edildi

SON TAKVİYE AMELİE ROTAS

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe bir isimle daha anlaştı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak CEV Kupası finalisti Alba Blaj forması giyen Fransız smaçör Amelie Rotar'ı kadrosuna kattı. 1.88 boyunda ve 25 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda Göz-Göz'ün başarısı için ter dökecek.