Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Galatasaray!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Tümosan Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, karşılaşmayı 5-1 kazanarak adını finale yazdırdı.
Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Tümosan Konyaspor-Galatasaray mücadelesi ile sürdü.
Sarı kırmızılılar, mücadeleyi 5-1 kazanarak adını finale yazdıran ilk takım oldu.
Dakika 25'de Victor Osimhen, 42'de Lucas Torreira ile fileleri havalandıran Cimbom, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarının 47. dakikasında Sallai ile farkı 3'e çıkaran sarı kırmızılılara Tümosan Konyaspor'da Pedrinho cevap verdi ve dakika 53'te fark yeniden 2'ye düştü.
55. dakikada Rolland Sallai fileleri bir kez daha havalandırarak farkı yeniden 3'e çıkardı.
90+1'de Yusuf Demir ile skor 5-1 oldu ve mücadelede son düdük çaldı.