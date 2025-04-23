Horoz’un son hafta kozu fikstür olacak

NESİNE 3. Lig 4.Grup'ta mücadele eden Denizlispor, tarihinde ilk kez amatör kümeye düşme tehlikesi ile karşı karşıya. Tarihinin en kritik maçlarından birine çıkacak olan yeşil-siyahlılar, fikstür avantajına güveniyor. Horoz, son hafta ligde bir iddiası bulunmayan Niğde Belediyespor'u yenip rakiplerinin takılmasını bekleyecek. Puan kaybetmesi gereken takımlardan Tepecikspor Play-Off hattındaki yerini korumaya çalışan Kahramanmaraş İstiklal'e konuk olacak. Edirnespor ise, Play-Off'u garantileyen Ağrıspor deplasmanına gidiyor.