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Horoz’un son hafta kozu fikstür olacak

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Horoz’un son hafta kozu fikstür olacak
NESİNE 3. Lig 4.Grup'ta mücadele eden Denizlispor, tarihinde ilk kez amatör kümeye düşme tehlikesi ile karşı karşıya. Tarihinin en kritik maçlarından birine çıkacak olan yeşil-siyahlılar, fikstür avantajına güveniyor. Horoz, son hafta ligde bir iddiası bulunmayan Niğde Belediyespor'u yenip rakiplerinin takılmasını bekleyecek. Puan kaybetmesi gereken takımlardan Tepecikspor Play-Off hattındaki yerini korumaya çalışan Kahramanmaraş İstiklal'e konuk olacak. Edirnespor ise, Play-Off'u garantileyen Ağrıspor deplasmanına gidiyor.
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