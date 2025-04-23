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Jasikevicius’un oğlu Balıkesir’de parkede

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Jasikevicius’un oğlu Balıkesir’de parkede
BASKETBOL Süper Ligi'nde liderliği garantileyen, EuroLeague'de de normal sezonu ikinci sırada tamamlayıp Play-Off'ta Paris ile eşleşen Fenerbahçe Beko'nun başarılı çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius'un oğlu Lukas Jasikevicius da sarı-lacivertli formayı giyiyor. Balıkesir'de başlayan Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda Fenerbahçe'de küçük Jasikevicius da parkeye çıktı. Jasikevicius 2011'de basketbolcu olarak görev yaptığı Fenerbahçe'yi antrenör olarak yıllar sonra ligde ve Avrupa'da zirveye taşırken, 2012 doğumlu oğlu da babası gibi aynı kulüpte formayı sırtına geçirdi.
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