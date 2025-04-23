Manisa FK’da hedef 3 maçta 7 puan almak

TRENDYOL 1. Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek haftalar sonra küme düşme hattından çıkan Manisa FK'da teknik direktör Taner Taşkın, 3 maçta 7 puan aldıkları takdirde ligde tutunacaklarını söyledi. Taşkın, "Ankaragücü galibiyetiyle dev bir adım attık. Ama işimiz bitmedi. Şanlıurfaspor'un geçen hafta kazanmasıyla yarış yeniden başladı. Artık her maçımız final. Hafta sonu da yine bir diğer direkt rakibimiz Şanlıurfaspor ile deplasmanda karşılaşacağız. Takımıma güveniyorum ve bizim için en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum" dedi. Pazar günü oynanacak kritik karşılaşmada sakatlığı bulunan kanat oyuncusu Demba Diallo ve orta saha Birama Toure'den faydalanamayacaklarını hatırlatan deneyimli hoca, "Artık bir takım olduk. Manisa FK formasını giyen her futbolcu yüzde yüzünü verecek sorumluluğa sahip. Rakibi analizlerimizi sürdürüyoruz ve eksik ile olumlu yönlerini çalışıyoruz. Puan ve puanlarla döneceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.