Şampiyon Vakıfbank

VOLEYBOL Sultanlar Ligi final serisi 3'üncü maçında VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti. Seride durumu 3-0'a getiren VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmanın ilk setinde rakibine üstünlük kuran VakıfBank, 25-16 ile 1-0 öne geçti. İkinci seti de 25-15'lik skorla farklı geçen VakıfBank, setlerde 2-0 üstünlük sağladı. Üçüncü sette maça tutunan Fenerbahçe, 25-19 kazandı ve skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü sette oyunun kontrolünü tekrar eline alan Vakıf- Bank, seti 25-19 kazanarak maçı 3-1 galip tamamladı. Bu sonucun ardından seride durumu 3-0'a getiren VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı-siyahlı ekip, toplamda 14'üncü kez lig şampiyonluğunu elde etti.