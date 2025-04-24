Altay komada

Türk futbolunun asırlık çınarı, yetiştirdiği oyuncular ve futbol adamları ile yeşil sahaların kilometre taşlarından olan Altay Spor Kulübü, son 4 sezonda 3. kez küme düşme acısı yaşayarak 2. Lig'e veda etti. Siyahbeyazlıların eski başkanları, futbolcuları ve efsane isimleri bu çöküş sürecini değerlendirdi. Ülke futbolu ve İzmir ekibinin efsane isimlerinden Mustafa Denizli şu ifadelerde bulundu: "Küme düşme stresinin yaşattığı negatif ruh halini sene başından beri çekiyoruz. Sezon boyunca çok sıkıntı yaşadık. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Özellikle devre arasından sonra camia olarak bir güç birliği yaptığımız herkesin malumu. Ama yetmedi. Hem biz, hem de rakipler abuksabuk sonuçlar aldı. 3. Lig'e düşmek ilk defa başımıza gelen bir şey değil. Şimdi büyüklük gösterme zamanı. Altay büyüklüğünden yine hiç birşey kaybetmeyecektir. Haftaya İzmir'e geleceğim ve camia olarak toplanıp bir durum değerlendirmesi yapacağız."

Ahmet Taşpınar

3. LİGDE VAROLAMAZSIN

Büyük Altay'da 2002-04 ve 2010-11 sezonlarında başkanlık yapan ve şirketleşme komisyonunun üyelerinden olan Ahmet Taşpınar şu ifadelerde bulundu: " Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Akhisarspor, Malatyaspor, Afyon örnekleri ortada. Yeni futbol düzeni ve ekonomi, kulüpleri yok etmek üzerine kurulu. Günün şartlarına ayak uydurma şansın yok. Bu sene ligden düşmeseydik seneye düşecektik. Devre arasında takım dağılmıştı. 9 oyuncu alacaklarından dolayı ayrılıyordu. Ligden çekilecektik. Camia içinden kurduğumuz komisyonla ayakta kaldık. 111. yıl anısına tanesi 50 bin TL'den 111 tane forma yapıldı. Sadece 40 tanesi satıldı. Alanların çoğu da Altay camiasının dışındaki isimler. Kulüpte başkanlık yapan çoğu kişi yardımda bulunmadı. 3. Ligde nasıl varolacaksın. Düşmeyle bu iş bitmiyor. Önümüzdeki sene daha büyük sıkıntılar var. 80 milyon TL'lik bir bütçe gerekiyor. Mayıs ayında genel kurul var. Talip çıkar mı çıkmaz mı yaşayarak göreceğiz. Tablo çok karanlık. Bu düzen devam ederse, zorlukların üstesinden gelme şansın yok."

Cihangir Marmara

Ahmet Çoker

KÜLLERİNDEN DOĞACAKTIR

2015-16 sezonunda İzmir ekibinin başkanlığını yürüten Cihangir Marmara, şu sözleri sarfetti: "Mali açıdan zor bir durumdayız. Altay daha önce de 3.lig gördü. Benim inancım, küllerinden tekrar doğacaktır. Kurtuluş altyapıdadır. Ben 3. Lig'de iken başkanlık yaptım. O zamanda dayanağımız özkaynaktı. Kurtuluş reçetesi kendi içimizde. Bir takım mali imkanlar yaratılmalı ama altyapıya sahip çıkarak. Zaman içerisinde kulübün, altından kalkılamayacak borçların içine sokulması ve onun neticesinde gelen transfer yasakları, puan silmeler bunlara bağlı olan gelişen sorunların ardından gelinen nokta 4 sezonda 3 lig birden düşüş oldu."

ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ

2014-15 sezonunda Altay'da başkanlık koltuğuna oturan Aslan Savaşan şu şekilde konuştu: "Büyük Altay'ın düşmesi bizleri derinden üzdü. Bu borç ve futbol gelirleri köklü kulüplerin yaşamalarını imkansız hale getirmekte. Bizlere düşen görev, camia ve taraftar olarak bu zorlu günleri aşmak için elimizden geleni yapmak."

AMATÖR ÖNERİSİ GELDİ

Eski yüksek divan kurulu başkanı Ahmet Çoker, amatör lige düşerek yeniden yapılanması gerektiğini söyledi. Siyah-beyazlıların mevcut koşullarda dernek statüsüyle yönetilmesinin mümkün olmadığını belirten Ahmet Çoker, kulübe 6 puan silme cezası geleceğini, uzun vadede küme düşürme cezası da gelebileceğini, toplam borcun 20 milyon Euro olduğunu ifade etti.