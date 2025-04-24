Arkas Spor’un rakibi F.Bahçe

Efeler Ligi Play-Off 1-4 Etabı'nda Ziraat Bankkart'a seride 2-0 yenilerek elenen Arkas Spor, 3-4 Etabı ilk maçında bugün Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Serinin ikinci maçı pazar günü İzmir'de oynanacak. Seride eşitlik olması halinde üçüncü ve son karşılaşma 30 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden de zorlu karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Tek hedeflerinin galibiyet olduklarını dile getiren Özden, "İstanbul'dan galibiyetle ayrılarak serinin ikinci maçı öncesi avantaj elde etmek istiyoruz. Zorlu bir maça çıkacağız. Oyuncularımıza güveniyoruz. Karşılaşma öncesinde ekibimize başarılar diliyoruz" dedi.