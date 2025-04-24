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Haberler Spor Horoz’un defansı çöktü

Horoz’un defansı çöktü

Cumartesi tarihi öneme sahip bir maça çıkacak Denizlispor’a zorlu Niğde Belediye maçı öncesi kötü haber geldi. Yeşil-siyahlılarda Rıza sakatlığı, Emre Yıldırım ve Ramazan ise cezası yüzünden oynayamayacak.

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Horoz’un defansı çöktü

Denizlispor, hayati önem taşıyan ligin son maçı Niğde Belediyespor karşısına, defansın göbeğini oluşturan 3 stoperinden yoksun çıkacak. 1966 yılında kurulan ve Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor, tarihinde ilk kez amatör kümeye düşme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu 'olmak ya da olmamak' niteliğinde ki son hafta maçı öncesi büyük yara aldı. Yeşilsiyahlılar, sezon başından bu yana forma giyen ve takımın yükünü çeken 3 stoperinden yoksun şekilde, düşme tehlikesi yaşamayan Niğde Belediyespor'u cumartesi günü saat 15.00'de konuk edecek. 20 puanla 15. sıradaki Denizlispor'a kazanması bile yetmeyecek ve düşme hattında ki rakipleri Edirnespor ile Tepecikspor'un alacağı sonuçlara göre kaderi belirlenecek. Böylesine kritik maçta sol omzundan ameliyat olduğu için sezonu kapatan Rıza Mert Pişirici ile Ordu 1967 deplasmanında sarı kart gören Emre Yıldırım ile aynı maçta kırmızı kart gören Ramazan Karakurt, cezalı duruma düştüler.

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