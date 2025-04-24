İzmir’in gururu Nilda

15-21 Nisan 2025 tarihleri arasında İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Techno 293 Avrupa Şampiyonası'nda yarışan Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Nilda Elvin Evin İzmir'in gururu oldu. U13 Kızlar kategorisinde yarışan Urla'nın genç sporcusu, üstün performansıyla Avrupa Birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu. Göztepe kulübü "Sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" açıklamasında bulundu. Aynı kategoride yarışan İçdaş Spor Kulübü sporcusu Elis Ekşi, Avrupa ikinciliğini elde ederek gümüş madalya aynı kulüpten Elisa Özer ise U13 5.0 Altı Kızlar kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. İzmir'den ferdi olarak yarışan Tuna Tekin, U13 Erkekler kategorisinde Avrupa ikincisi, genel klasmanda ise Avrupa üçüncüsü olarak şampiyonanın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Göztepe Spor Kulüpü adına yarışan Urlalı sporcu U13 kategorisinde Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başararak İzmir'in ve Türkiye'nin gururu oldu.

İzmir ferdi sporcusu Tuna Tekin ise U13 Erkekler kategorisinde Avrupa ikincisi, olurken genel klasmanda ise Avrupa üçüncülüğünü elde etti.