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Şampiyonluk hasreti bitecek

Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, önce Bursaspor’u yeneceklerini ardından Play-Off’tan üst lige çıkacaklarını söyledi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Şampiyonluk hasreti bitecek

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta normal sezonun final gibi son maçında şampiyonluğa ulaşan ezeli rakibi Bursaspor'u konuk edecek Karşıyaka'da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, "Camiamız bize inansın ve güvensin. Önce Bursaspor'u yeneceğiz, ardından Play- Off'ta 22 senelik şampiyonluk hasretine son vereceğiz" dedi. Yıldırım, "İkinci yarılarda çok iyi reaksiyon gösterip eşitliği yakaladık. Galibiyeti düşünürken kalemizde mağlubiyet gollerini gördük. Grupta ikinci olarak direkt grup finali oynamak istiyoruz. Camiamız bize inansın ve güvensin. Bu takım camianın yıllardır süren şampiyonluk hasretini bitirecek" dedi. Bursaspor'un haftalardır kendilerine göndermelerde bulunduğunu söyleyen Ahmet Yıldırım, "Bursaspor'u yenerek camiayı şampiyonluğa tekrar inandıracağız. Çok tecrübeli bir kadroya sahibiz" ifadalerini kullandı.

Şampiyonluk hasreti bitecek

'SAHADA GÖRECEĞİZ'

Yıldırım, "Karşıyaka Play- Off'un en güçlü, en iddialı takımıdır. Bu kadro sezon sonunda her türlü şampiyon olacak. Artık maddi herşey geçti. Maddiyat tabii itici güç ama biz parayı pulu düşünmüyoruz. Kulübümüz 2003 yılından beri kupaya hasret. Karşıyaka'nın 22 senedir başaramadığını başararak Play-Off'ta şampiyon olacağız. Bizim kimseden korkumuz, çekincemiz yok. Bursa'yı yenmek zorundayız ve taraftarımızın desteğiyle yeneceğiz" şeklinde konuştu.

Şampiyonluk hasreti bitecek

BURSALI 500 TARAFTAR GELECEK

İzmir Valiliği, Karşıyaka yönetiminin vetosuna rağmen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak Karşıyaka- Bursaspor maçını 500 deplasman taraftarının izlemesine onay verdi. Bu karar Karşıyaka'nın tepkisini çekti. Kaf- Kaf, maçın deplasman taraftarına da açık olmasıyla yaşanabilecek saha olayları nedeniyle ceza alma endişesi de yaşıyor.

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