VakıfBank öyle mutlu ki

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı serinin 3 maçında da mağlup ederek 3-0 üstünlük kuran ve 3 yıl sonra yeniden zirveye çıkan VakıfBank'ta şampiyonluk coşkusu yaşanıyor. Sultanlar Ligi'nde 14. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen ekip 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olmuş daha sonra Güneş Sigorta ile birleşmişti. VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004 ve 2004-2005'te kupanın sahibi oldu. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı. VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021- 2022 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

Ekibin İzmirli oyuncusu Cansu Özbay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk kupasını kaldırmak ve MVP ödülüne layık görülmek, hayallerimin ötesinde bir son. Bu başarı, sadece benim değil; birlikte ter döktüğümüz, birlikte mücadele ettiğimiz takımımın da eseri. Her zorluğun ardından gelen bu zafer, bana bir kez daha gösterdi ki: İnanç, en büyük güçtür" dedi.