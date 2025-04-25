Arkas kötü başladı

SMS Grup Efeler Ligi Play- Off 3/4 etabı ilk maçında Arkas Spor, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'ya 3-1 yenilerek seride 1-0 geriye düştü. Karşılaşmaya iyi başlayan İzmir ekibi, ilk sette rakibine iyi direnç gösterse de bu bölümü 25- 21 kaybetti. İkinci bölümde beklenen performansı parkeye yansıtamayan Arkas, bu seti de 25-19 kaybederek 2-0 geriye düştü. Mavibeyazlılar, üçüncü sette Burutay ve Grozer'in etkili oyunuyla 25-20 kazanarak skoru 2-1'e getirdi. Kıran kırana geçen son bölümü Fenerbahçe, 25-23 kazanarak 3-1'lik galibiyetle seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 27 Nisan Pazar günü İzmir'de oynanacak. Seride eşitlik olması halinde üçüncü ve son karşılaşma 30 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.