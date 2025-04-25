Denizlispor’da Eren ve Melih göreve

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta cumartesi günü Niğde ile ligde kalmak adına tamam mı, devam mı maçına çıkacak olan Denizlispor'da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek 2 oyuncunun alternatifleri belirlendi. Stoperler Emre Yıldırım ve Ramazan Karakurt'un yerine teknik heyetin sağ stoperde Muhammed Eren Kıryolcu, sol stoperde ise Melih Kemal Pelen'i oynatacağı öğrenildi. Sezonu kapatan Rıza Mert'in yerine yedek olarak kimin oynayacağı ise belirsiz. Bölgesel Gelişim Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden U19 takım kaptanı ve stoperi Oğuzhan Can'ın stoper eksikliğine rağmen, A Takım'a çağrılmaması dikkat çekti.