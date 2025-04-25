Kadere bak!

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta yer alan iki Ege temsilcisi Bornova 1877 ve Kuşadasıspor iki sezondur adeta kader ortaklığı yapıyor. Geçen sezon 3. Lig 3. Grup'ta gösterdikleri başarılı performansla sezonu Play-Off hattında 4. sırada tamamlayan Bornova 1877 ile 5. sırada bitiren Kuşadasıspor'un eski hallerinden eser kalmadı. Geride kalan sezonda İzmir temsilcisi 28 karşılaşmada sahadan 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 de yenilgiyle ayrılarak 50 puan toplarken, Aydın ekibi ise yine 28 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle hanesine 45 puanı yazdırmıştı.

BÜYÜK ÇÖKÜŞ YAŞADILAR

İki Ege temsilcisi adına oldukça başarılı geçen 2023-2024 sezonunun ardından tam bir çöküş yaşandı. Bu sezon kadrolarında ve alınan sonuçlarda istikrar sağlayamayan Bornova 1877 ve Kuşadasıspor, küme düşmenin en büyük üç adayından ikisi konumunda ligde son haftaya giriş yapacak. İzmir ekibi 29 maçta 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 yenilgi alarak 23 puanla 14. sırada yer alırken, Aydın ekibi ise yine 29 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 20 yenilgi alarak hanesine yazdırdığı 23 puanla 15. basamakta ateş hattında yer alıyor.

DÜĞÜM YARIN ÇÖZÜLECEK

İki Ege temsilcisi bu hafta kaybetmeleri halinde, geçen sezon yakaladıkları başarının ardından bu kez yine birlikte amatör ligin yolunu tutacaklar. Kuşadasıspor yarın 13. sıradaki 23 Elazığ FK ile deplasmanda, Bornova 1877 ise 11. basamaktaki Kırşehir FSK ile evinde karşı karşıya gelecek ve düğüm çözülecek.