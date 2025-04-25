Süper lig yangın yeri

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi gibi kümede kalma mücadelesi de bitime 6 hafta kala tam bir heyecan fırtınasına dönüştü. Adana Demirspor'un haftalar önce veda ettiği ligde Hatayspor bugün Beşiktaş'a yenilirse düşen ikinci takım olacak. Diğer takımlar arasında ise lige tutunma yarışı tam gaz sürüyor. 17. sırada bulunan Sivasspor ve 16. sıradaki Ege temsilcisi Bodrum FK'nın kalan süreçte 5 maçı bulunuyor. Alanyaspor, Ç.Rize ve Kayseri'nin ise zorlu periyotta 6 maçları kaldı.

KRİTİK MAÇLAR OYNANACAK

Bu hafta oynanacak mücadeleler ise adeta nefesleri kesecek. Bodrum FK yarın 19.00'da oynanacak mücadelede Avrupa hesapları yapan Samsun'u ağırlarken düşme hattının yakınında yer alan 37 puanlı iki takım Kayseri ve Ç.Rize yine 19.00'da Kayseri'de kozlarını paylaşacak.

Bodrum ile aynı puandaki Alanya ise pazar 16.00'da Trabzon'un misafiri olurken yarın 16.00'da ise Sivas, Antalya önünde galibiyet arayacak. Bu maçlara göre yeni haftaya bambaşka bir sıralama ile girilmesi ihtimaller arasında yer alırken kalan süreçteki karşılaşmalar çok büyük önem kazanacak.