Fenerbahçe’de kritik toplantı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak toplantıda kulübü ilgilendiren güncel gelişmeler görüşülecek. Geçen hafta alınan Kayseri beraberliği sonrası, şampiyonluk yarışında 5 puan geriye düşen Fenerbahçe'de, başkan Ali Koç ve yönetimine tepkiler artmıştı. Camianın önde gelen isimlerinin bugünkü toplantıda kürsüye çıkarak bir kez daha "istifa" çağrısı yapması bekleniyor. Eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, Kayseri yenilgisi sonrası istifa bayrağını açan ilk isimler olmuştu.