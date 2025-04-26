Fener’in rakibi Antep

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Ligde son olarak geçen hafta evinde Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik iki puan kaybeden sarılacivertliler, Gaziantep deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 72 puanla 2. sırada girdi.

TEK EKSİK MERT HAKAN

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına tek eksikle gidecek. Sarı-lacivertlilerde rahatsızlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler, Antep engelini kayıpsız atlatarak G.Saray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.