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Karşıyaka’ya Finlandiyalı guard

İzmir temsilcisi en son Scafati’de forma giyen oyun kurucu Edon Maxhuni’yi renklerine bağladı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Karşıyaka’ya Finlandiyalı guard

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 4 haftaya 51 yıl sonra düşme korkusu yaşayarak giren Karşıyaka transferde Finlandiyalı oyun kurucu Edon Maxhuni ile anlaştı. Ailesi Arnavutluk ve Kosova asıllı olan 27 yaşında, 1.88 boyundaki Maxhuni bu sezon önce Strasbourg, sonra Scafati'de oynadı. Finlandiya Milli Takımı'nda da yer alan Maxhuni, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda 7.2 sayı, 3.8 asist, 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde 12.7 sayı, 4.7 asist ortalamaları tutturdu. Bu sezon başında aldığı 6 yabancısının ocak ayında ayrılmasının ardından Karşıyaka transfer yasağını açıp 4 yabancı takviyesi yapmıştı. Karşıyaka'da takımın skorer yıldızı Roberto Gallinat omzundan sakatlanmıştı.

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