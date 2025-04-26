Kartal uyandı

Trendyol Süper Lig'de Avrupa Ligi bileti için yarışan Beşiktaş, 3 haftalık galibiyet hasretine evinde Hatayspor'u farklı mağlup ederek son verdi. 13. dakika Hatay savunmasında çıkarken kaptırılan topu kontrol eden Gedson'un ceza yayının içinden şutu yan direkten oyun alanına döndü. 15'te Hadziahmetovic'in ara pasına hareketlenen Immobile'nin plasesi az farkla yandan auta gitti. 19'da Boutobba'nın uzak köşeye sol ayağıyla çektiği şutta top yan direkten döndü. 20'de Emrecan Terzi'yi geçerek ceza sahasına çaprazdan giren Boutobba pasını penaltı noktasının sağına çıkardı. Gerilerden gelen Abdulkadir'ün düzgün vuruşu ağlarla buluştu: 0-1. 35. dakikada ceza sahasına giren Rafa Silva, Calvo'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi. 36'da Immobile penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı 1-1 bitti.

GOLLER ÜST ÜSTE GELDİ

İkinci yarıya Beşiktaş çok hareketli başladı. 51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topu savunma uzaklaştırdı. Oyunun durmasının ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Kayatepe, elle müdahaleyi belirleyerek bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 52. dakikada Immobile penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi. Bu golden 1 dakika sonra Emrecan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Rafa Silva rakibinden sıyrılıp çektiği düzgün şutla skoru 3-1 yaptı. 59. dakikada sağ kanattan içeriye kat eden Rashica'nın pasına Immobile'nin gelişine plasesi köşeden ağlara gitti: 4-1. 75'te ceza sahası önüne topla gelen Rafa Silva'nın ara pasında Arroyo topu köşeden ağlara gönderdi ve maç 5-1 sona erdi.

IMMOBİLE'DEN HAT-TRİCK GELDİ

Beşiktaş'ın son haftalarda suskun kalan forveti Ciro Immobile, dün 2 haftadan sonra ilk 11'e dönerken Hat-Trick yaptı. İlk yarıda Rafa Silva'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren tecrübeli golcü, ikinci yarının başında kazanılan ikinci penaltıyı da gole çevirdi. 59'da Rashica'nın pasında skoru 4-1 yapan golü atan Immobile, 75'te yerini Arroyo'ya bıraktı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Şampiyonluk yarışından erken kopan, Ziraat Türkiye Kupası'na da erken veda eden Beşiktaş'ta dün Hatayspor karşılaşmasında tribünler boş kaldı. Siyahbeyazlılar, Avrupa yarışına tutunmak için sahaya çıkarken tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

HATAYSPOR KÜME DÜŞTÜ

Trendyol Süper Lig'de bu sezon zor günler geçiren Hatayspor'un dün Beşiktaş'a yenilmesiyle küme düşmesi kesinleşti. Bitime 5 hafta kala ligden düşmesi kesinleşen bordobeyazlılar, bu sezon Adana Demirspor'dan sonra ligden düşen ikinci takım oldu. Hataysporlu oyuncuları karşılaşma sonunda Beşiktaşlı futbolcular teselli ederken, tribünler her iki takımı da alkışladı.