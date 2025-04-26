Manisa Kartal önünde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Karşıyaka'yı evinde yenerek bitime 4 maç kala kurtuluş umutlarını koruyan düşme hattındaki Manisa Basket bugün ikinci sıradaki Beşiktaş'a konuk olacak. Geride kalan 26 karşılaşmada 8 galibiyet ve 18 de yenilgi alan Ege temsilcisi, topladığı 34 puanla ligde bitime 4 maç kala kurtuluş barajının 1 galibiyet üzerinde yer alıyor. İstanbul BJK Spor Kompleksi'nde oynanacak kritik karşılaşma saat 18.00'de yapılacak hava atışıyla start alacak. Ligde üst üste 12 galibiyet alan İstanbul temsilcisinin 26 haftada 21 galibiyeti bulunuyor. Manisa temsilcisi zorlu randevudan galibiyetle ayrılarak hem kümede kalma umutlarını sürdürmek hem de rakibinin galibiyet serisini noktalamak istiyor. Kırmızı-siyahlılar sezonun ilk yarısında Manisa'da oynanan randevudan 94-88'lik galibiyetle ayrılmıştı.

JON ELMORE İMZALADI

Öte yandan Manisa ekibi son 4 maç öncesi transferde hamle yaparak 1.91 boyundaki ABD'li guard Jon Elmore'u kadrosuna kattı. Profesyonel kariyerinde İtalya'nın Trieste ve Yunanistan'ın Ionikos Nikaias takımlarında forma giyen Elmore, son olarak NBA G League ekiplerinden Stockton Kings'te mücadele etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüz ve Jon Elmore için hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun takımımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.