Trabzon tarih yazdı

UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor fırtınası esiyor. Trabzonspor'un U19 Takımı dün İsviçre'nin Nyon kentinde oynanan yarı final maçında Avusturya ekibi Salzburg'u 2-1 yenerek finale çıktı. Bordo-mavililer, Türk futbol tarihinde UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen ilk ekip olarak tarih yazdı. Maça atak başlayan temsilcimiz 37'de Taha Emre'nin Brandtner'ı düşürmesiyle Salzburg'un kazandığı penaltıyla şok oldu. Ancak penaltıyı kullanan Lukic'in topu auta atması Trabzon'a büyük moral oldu. 73'te Yiğit Kemal'in ceza yayı üzerinden sert şutuyla Trabzon 1-0 öne geçti. 85'te ceza alanı içindeki karambolde Mellberg eşitliği sağladı. 89'da Esat Yiğit kaptığı topu Boran'a aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda fileler havalanırken, Trabzonspor 2-1'lik sonuçla finale yükselen ekip oldu.

RAKİP BARCELONA OLDU

Temsilcimizin finaldeki rakibi, AZ Alkmaar'ı 1-0 yenen Barcelona oldu. Bordo-mavililer, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada saat 19.00'da Avrupa kupası için final karşılaşmasına çıkacak.

FİNAL GAZİANTEP'TE

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde: "14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır. Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır."