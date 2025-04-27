Bodrum kayıp

Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK, taraftarı önünde konuk ettiği Samsunspor'a 2-1 yenilmekten kurtulamadı. 4. dakikada Seferi'nin pasında Bardhi'nin ortasında ceza sahasında Ahmet'in vuruşunda savunmaya çarpan top ağlara gitti: 1-0. 10. dakikada serbest vuruş sonrası ceza sahası içinde Souza ile Seferi çarpıştı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, Seferi'nin elle oynadığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. 12. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ntcham, topu kaleci Sousa'nın sağından filelere gönderdi: 1-1. 38. dakikada Van Drongelen'in ortasında arka direkte Dimata topu ağlara yolladı ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-2. 59. dakikada Samsunspor atağında Ntcham'ın sert vuruşunda Sousa'nın müdahalesiyle top kornere çıktı. 77. dakikada Fredy'nin ceza sahasına yaptığı ortada Puşcaş'ın kafa vuruşunda Yunus Emre topu çizgiden tekrar oyun alanına çıkardı. 90. dakikada yaşanan karambolde Bardhi kale önüne sert vuruş yaptı, Okan'ın müdahalesiyle top yeniden oyun alanına dönerken Puşcaş'ın vuruşunda top ağlarla buluştu.

PUŞCAŞ'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

VAR incelemesi sonrası gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 90+8. dakikada Celal'in şutunda Mouandilmadji'nin elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+10. dakikada VAR incelemesine giden hakem penaltıyı iptal etti. Müsabaka Samsunspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

KARARLARI BEĞENMEDİ HAKEME SALDIRMAK İSTEDİ

Teknik Direktör Tamer Tuna'nın Bodrum FK yönetimindeki kardeşi Caner Tuna, 90. dakikada hakem kararlarına tepki gösterdi. Mücadelenin orta hakemi Yasin Kol'a saldırmak amacıyla sahaya giren Tuna, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu saha dışına çıkarılan Tuna'nın, yaşanan olayların ardından gözaltına alındığı öğrenildi. Yaşananlar tribünlerde ve saha kenarında büyük şaşkınlık yaratırken, yeşil-beyazlı yönetimin konuyla ilgili resmi açıklama yapacağı ifade edildi.

MORAİS'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, son oynanan Galatasaray karşılaşmasında görev verdiği ilk 11'i Samsunspor karşısında değiştirdi. Karadeniz ekibini konuk ettikleri maçta 3 değişiklik yapan Morais, Cimbom ile oynanan maçtan farklı olarak Samsun karşısına Celustka'nın yerine Üzeyir, Herelle'nin yerine Cenk, Ege'nin yerine Seferi değişiklikleri ile çıktı.

FOTOĞRAFLAR: DOĞANCAN BİNGÖL