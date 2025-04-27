Denizli düştü ortalık karıştı

Profesyonel liglerde 1966-67'den bu yana yer alan ve bu yıl Nesine 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor, gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. Ligin 30. haftasında bugün konuk ettiği Niğde Belediyesi Spor ile 1-1 berabere kalan Denizlispor, sezonu 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgiyle kapattı. Bu sezon 21 puanda kalan Ege temsilcisi, amatör kümeye düştü.

TRİBÜNLERE SU SIKTILAR

Daha önce 21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, 2022- 23'te 1. Lig'e düştü, geçen yıl da Nesine 2. Lig'de tutunamayarak düştüğü 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor amatör lige düştü. Denizlispor taraftarları, bugün oynanan maçın ardından koltukları kırarak sahaya attı.

Polis ekipleri sahada güvenlik önlemi aldı. Maçın bitimi ile bir grup taraftar tribün koltuklarını parçaladı. Koltuklar sahaya fırlatılırken, taraftarlar da tribünleri ateşe verdi. Koltukların yanması üzerine itfaiye olaylara müdahale edip yangını söndürdü. Ancak holiganlar bu kez koltukları itfaiye ekiplerine fırlatmaya başladı. Emniyet güçlerinin araya girmesiyle olaylar yatıştırıldı.