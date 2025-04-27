Denizlispor tarihinde ilk kez amatör kümeye düştü! Ortalık karıştı, tribünde yangın çıktı...

Profesyonel liglerde 1966-67'den bu yana yer alan ve bu yıl Nesine 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor, gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. Ligin 30. haftasında bugün konuk ettiği Niğde Belediyesi Spor ile 1-1 berabere kalan Denizlispor, sezonu 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgiyle kapattı. Bu sezon 21 puanda kalan Ege temsilcisi, amatör kümeye düştü.