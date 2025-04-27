İkinci yarıda tablo değişti

Ligde ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada Avrupa Ligi hattında noktalayan Göztepe için ikinci yarı kabus oldu. Sarı-kırmızılılar, maratonun ikinci yarısına Antalya galibiyeti ile başlamasına rağmen son 11 maçta yaşadığı kayıplarla irtifa kaybetti. Son 11 maçta kazanamayan Göz-Göz, 5 yenilgi, 6 beraberlikle sadece 6 puan alırken, 27 puan kaybetti. Bu süreçte 4. sıradan 10. basamağa kadar gerileyen İzmir temsilcisi Avrupa yarışında da büyük ölçüde havlu attı.

5 YENİLGİ, 6 BERABERLİK

Göz-Göz, 11 maçlık süreçte F.Bahçe, Alanya, Kayseri, Sivas ve Konya'Ya yenildi, Bodrum FK, Samsun, Eyüp, Trabzon, G.Antep FK ve son olarak Beşiktaş ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, yarın Başakşehir'i devirip hasrete nokta koymak istiyor.