Kaf-Kaf bayramı

3. Lig 1. Grup'ta sezonun son maçında 2.lik mücadelesi veren Karşıyaka, evinde şampiyon Bursaspor'u 2-0 yendi. Kaf-Kaf, rakibi Kütahya'nın Düzce'de takılmasıyla sezonu 3. sırada bitirerek direkt grup finaline kaldı. 26'da Karşıyaka'nın kornerinde Enes ortaladı, ceza sahasında Onur'un yerden vuruşunda top kaleci Anıl'ın kucağında kaldı. 45+5'inci dakikada Mücahit Can, kaleci Hakan'ın sektirdiği topu yakın mesafeden dışarı yolladı. 52'de Erdal'ın yaklaşık 25 metreden çok sert şutunda top üst direkte patladı. 59'da Mehmet Yiğit'in kaptırdığı topu önünde bulan Kadir, ceza sahası dışından çok sert vurdu: 1-0.

SKORU MERT BELİRLEDİ

90'da sağdan Bedran kesti, arka direkte Enes'in kafasında topu defans çizgiden çıkardı. 90+9'da Vefa ceza sahasında Ali Sinan'ı indirince hakem penaltı noktasını gösterdi. Ali Sinan'ın penaltı vuruşunda kaleci Anıl'ın çeldiği topu Mert filelere yolladı: 2-0.

SON ANLAR NEFES KESTİ

KSK'nın son haftaya aynı puanda girdiği ve 2.'lik için yarıştığı Kütahya, Düzce deplasmanında ilk yarıda attığı gollerle 2-0 üstünlüğü yakaladı. İkili averajla Kütahya'nın gerisinde olan Kaf-Kaf, bu sonuçlarla normal sezonu üçüncü sırada bitiriyordu. Ancak Düzce'de bir mucize gerçekleşti. Düzce, 90+3'te beraberliği yakaladı. Maçı kazanan Kaf-Kaf, rakiplerini sollayıp grup finaline kaldı.

ALSANCAK TIKLIM TIKLIM

Karşıyaka'nın ezeli rakibi Bursaspor'u konuk ettiği normal sezonun son karşılaşmasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı tamamen doldu. Bu sezonun en yüksek seyirci rakamı yakalanırken, konuk Bursaspor taraftarı da kale arkasındaki yerini aldı. Maç öncesinde ve mücadele boyunca KSK tribünleri susmadan takımına 90 dakika boyunca müthiş destek verdi. Karşıyakalı taraftarlar, maç sonunda hem Bursaspor galibiyeti, hem de takımın ligi 2. sırada bitirmesi sonrası büyük sevinç yaşadı. Yeşil-kırmızılılar, direkt grup finaline kalmanın sevincini maç sonu futbolcularla birlikte kutladı.

Cenk Ahmet Alkılıç

CENK AHMET SAKATLANDI

Karşıyaka'nın deneyimli oyuncusu Cenk Ahmet, Bursaspor maçı öncesi şanssız bir sakatlık yaşadı. Cenk Ahmet, maç öncesi sahada ısınırken sakatlandı. Sağlık ekibi oyuncuya ilk müdahaleyi sahada yaptığı oyuncu maça başlayamadı ve son anda listeden çıkarıldı. Cenk Ahmet'in yerine 22 yaşındaki Bedran Ekin oyuna dahil oldu.

FOTOĞRAFLAR : LEVENT ARIÖZ