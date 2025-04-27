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Muğla kupasına kavuştu

3. Lig 2. Grup’ta geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Muğlaspor, son maçta evinde Mazıdağı Fosfat’a yenildi. Yeşil-beyazlılar, maç sonu şampiyonluk kupasını kaldırdı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Muğla kupasına kavuştu

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Muğlaspor, sezonun son maçında Play-Off mücadelesi veren Eti Mazıdağı Fosfat'a evinde mağlup oldu: 0-3. Müsabakaya iyi başlayan konuk ekip 12. dakikada Yunus Emre Mest'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve 1-0 Mazıdağı Fosfat üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da konuk ekibin baskısı devam etti. 68'de Mustafa Çay'ın rakibine yaptığı faul sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. 69'da topun başına geçen Deniz Keskin penaltıyı gole çevirip farkı ikiye çıkardı: 0-2. Baskısını sürdüren konuk ekip, 90+2'de Batuhan Ayvaz ile sonuca gitti: 0-3. Maç 3-0 sona erdi. Muğlaspor, müsabakanın ardından şampiyonluk kupasını törenle aldı. Yeşil-beyazlı taraftarlar büyük coşku yaşadı. Şampiyonluk kutlaması kent meydanında da devam etti.

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