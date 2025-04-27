Romulo’ya Ajax kancası

Göztepe'nin yıldızı Romulo Cardoso'ya Avrupa'nın ilgisi artıyor. Devre arasında Feyenoord'un Sambacı için 12 milyon Euro'luk teklifini geri çeviren Göz-Göz'ün yaz transfer döneminde kapısını bu kez Ajax çalabilir. Hollanda ekibi, 10 kişilik transfer havuzunda Brezilyalı oyuncuya da yer verdi. Öte yandan Eredivisie ekiplerinden Feyenoord da forveti Santiago Gimenez'i 32 milyon Euro karşılığında Milan'a sattıktan sonra bu bölgede oluşan boşluğu henüz dolduramadı ve Romulo Cardoso'yu radarından çıkarmıyor.

2.5 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI

Feyenoord'un Romulo için Türkiye'ye scout ekipleri gönderdiği ve oyuncunun performansının yakından takip edildiği bildirildi. Hollanda basınının aktardığı bilgilere göre, genç Sambacı hala Feyenoord'un transfer listesindeki isimlerden biri ve durumu yakından izleniyor. Athletico Paranaense'den 2.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Brezilyalı oyuncunun çift haneli rakamlara elden çıkması bekleniyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Göztepe tarihinin en yüksek bonservisli oyuncu satışı olacak.

TAM 4 EKSİK VAR

Ligde 11 maçlık kazanamama serisi yaşayan sarı-kırmızılılar yarın Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Başakşehir maçına gözünü çevirdi . Hazırlıklarını sürdüren Göz- Göz'de sakatlığı süren Brezilyalı golcü Juan'ın durumu belirsizliğini korurken, orta saha oyuncuları Solet ve Miroshi, stoper Bokele, sol bek Djalma forma giyemeyecek.