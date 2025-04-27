  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Şampiyon Aliağa futbol

Şampiyon Aliağa futbol

Sarı-siyahlılar, rüya gibi bir sonla sezonu şampiyon tamamladı. İzmir ekibi deplasmanda Mustafakemalpaşa’yı Mustafa, Berke (2), Berk Ali ve Malik’in attığı gollerle mağlup ederken, lider Ayvalıkgücü’nün sahasında puan kaybı yaşaması sonrası namağlup şampiyon oldu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Şampiyon Aliağa futbol

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta Aliağa Futbol, deplasmanda 1923 Mustafakemalpaşa'yı farklı mağlup etti ve lider Ayvalıkgücü Belediyespor'un evinde Pazarspor ile berabere kalması sonucu şampiyon oldu: 1-5. Müsabakaya ev sahibi ekip hızlı başladı ve 4. dakikada Muhammed Emin Bektaş'ın golüyle öne geçti: 1-0. Ev sahibinde 6'da ilk sarı kartını gören Berkehan Biçer 12'de ikinci sarıdan oyun dışında kaldı.

Şampiyon Aliağa futbol

Baskısın artıran sarı-siyahlılar, 26'da Mustafa Saymak'ın golüyle skora denge getirdi: 1-1. 39'da Berke Bıyık İzmir temsilcisini öne geçiren isim oldu: 1-2. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Aliağa Futbol, 59'da Berke Bıyık'ın attığı ikinci golle farkı ikiye çıkardı: 1-3. 80'de Berk Ali Nizam, attığı golle Aliağa temsilcisini rahatlatan isim oldu. Gollerden sonra ataklarını sürdüren sarı-siyahlılar, 83'te oyuna iki dakika önce dahil olan Malik Karaahmet'in attığı golle farkı dörde çıkardı: 1-5. Müsabaka 5-1 sona erdi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA