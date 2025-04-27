Şampiyon Aliağa futbol

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta Aliağa Futbol, deplasmanda 1923 Mustafakemalpaşa'yı farklı mağlup etti ve lider Ayvalıkgücü Belediyespor'un evinde Pazarspor ile berabere kalması sonucu şampiyon oldu: 1-5. Müsabakaya ev sahibi ekip hızlı başladı ve 4. dakikada Muhammed Emin Bektaş'ın golüyle öne geçti: 1-0. Ev sahibinde 6'da ilk sarı kartını gören Berkehan Biçer 12'de ikinci sarıdan oyun dışında kaldı.

Baskısın artıran sarı-siyahlılar, 26'da Mustafa Saymak'ın golüyle skora denge getirdi: 1-1. 39'da Berke Bıyık İzmir temsilcisini öne geçiren isim oldu: 1-2. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Aliağa Futbol, 59'da Berke Bıyık'ın attığı ikinci golle farkı ikiye çıkardı: 1-3. 80'de Berk Ali Nizam, attığı golle Aliağa temsilcisini rahatlatan isim oldu. Gollerden sonra ataklarını sürdüren sarı-siyahlılar, 83'te oyuna iki dakika önce dahil olan Malik Karaahmet'in attığı golle farkı dörde çıkardı: 1-5. Müsabaka 5-1 sona erdi.