60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı... Pedalla hedef İzmir!

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "Pro- Series" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dün Antalya etabıyla başladı.

Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı'nda başlayan etabın startına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Antalya Valisi Hulusi Şahin de katıldı. Toplam 23 takımdan 160 sporcunun katıldığı yarışın ilk etabında bisikletçiler, 132 kilometre pedal çevirdi.

'SPOR ÜLKESİ HALİNE GELDİK'

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, "Ülkemiz, spor organizasyonlarıyla pek çok turisti ağırlıyor. Dünyada Türkiye, büyük bir spor ülkesi haline geldi" ifadelerini kullandı. Turun son etabı ise 4 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleşecek.