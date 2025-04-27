Ada’ya kabus çöktü

NESİNE 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son maçında deplasmanda 23 Elazığspor ile 1-1 berabere kalan Kuşadasıspor kabusu yaşadı. Aydın temsilcisi, 4 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig'e geri döndü. En son 2021 yılında amatör statüde mücadele eden siyah-beyazlılar, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Play-Off oynadığı 3'üncü Lig'e veda etti. Kuşadasıspor, bu sezon oynadığı 30 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 20 de mağlubiyetle topladığı 24 puanla profesyonel liglere veda etmenin büyük üzüntüsünü yaşadı.