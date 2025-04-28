Aliağa’dan tarihi zafer

NESİNE 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son hafta mucizevi bir şampiyonluk yaşayan Aliağa Futbol Kulübü, namağlup zafere ulaşarak tarihe geçti. Henüz 2 yıl önce amatör ligden çıkan, 3'üncü Lig'de üst üste 2 sene normal sezonu yenilgisiz tamamlayarak tarih yazan İzmir ekibi, son hafta mutlu sona ulaştı. Bu sezon tüm Türkiye liglerinde yenilgisiz tek takım olmayı başaran, liglerin en az gol yiyen takımı da olan Aliağa FK, bu sezon son hafta liderliğe kurulup şampiyon oldu. Son maçta 1923 Mustafakemalpaşaspor'u deplasmanda 5-1 yenen sarı-siyahlılar sahada dakikalarca haftaya lider giren Ayvalıkgücü Belediyespor'un alacağı sonucu bekledi.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON 4. TAKIM

AYVALIK evinde Pazarspor ile 1-1 berabere kalınca Aliağa, 64 puanla son hafta liderliği 1 puan farkla ilk kez alıp 2'nci Lig'e yükseldi. Aliağa, Beşiktaş, Malatyaspor ve Manisa FK'nın ardından namağlup şampiyon olarak tarih yazdı.