Manisa Basket potadan çıkamadı

SON 3 sezondur mücadele ettiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattına gerileyen Manisa Basket, deplasmanda güçlü rakibi Beşiktaş'a 82-80 yenildi. Manisa ekibi son 3 maç öncesi 8 galibiyetle düşme potasında kalırken yönetim karşılaşmadaki hakemlerin hatalı yönetimine büyük tepki gösterdi. Sezona büyük umutlarla başlayan ve Avrupa'da başarıdan başarıya koşan kırmızı-siyahlılar, ligin ikinci yarısında galibiyeti unuttu. Geçen hafta direkt rakiplerinden olan Karşıyaka'yı mağlup ederek umutlanan Manisa temsilcisi, bu mağlubiyetle kalan haftalar öncesi kabustan uyanamadı