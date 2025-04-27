Manisa tam gaz

rendyol 1. Lig'de Manisa FK, direkt rakiplerinden Şanlıurfaspor'u gurbette 3-1 yenerek lige tutunma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti. 20. dakikada Fofana'nın sol çaprazdan şutu yandan dışarı gitti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. 47'de Oğuz Gürbulak sağ ayağıyla kalenin sol üst köşesinden topu ağlara yolladı: 0-1. 51'de Osuji ceza sahasının içinde rakibi çalımlayıp, sol ayağıyla vurdu, top kalecinin sağından filelerle buluştu: 0-2. 61'de Şanlıurfaspor atağında Sambou'nun kafa vuruşunda ev sahibi takım farkı 1'e indirdi: 1-2. 90+7'de Ramirez ceza sahası içinden sağ ayağıyla gönderdiği şut ağları sarstı: 1-3. Bu sonuçla siyah-beyazlılar puanını 44 yapıp 16. sırada haftayı kapattı. Ateş hattında bulunan Ankaragücü, Çorum FK'yı yenip puanını 42 yaptı ve 17. sırada yer aldı. Şanlıurfa ise 40 puanla 18. basamakta düşme hattından çıkamadı.