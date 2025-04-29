Ege’nin iki yüzü

Türkiye'de profesyonel liglerde sezonun son bölümüne girilirken Ege kulüpleri iki farklı duyguyu yaşadı. 3'üncü Lig'de normal sezon tamamlanırken 4 grubun 2'sinde şampiyon Ege ekipleri oldu, 3 Ege takımı ise Play-Off'ta direkt grup finaline kaldı. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluğu elde ederek 18 yıl sonra 2'nci Lig'e yükselen, amatör kümeden çıkıp üst üste 2 şampiyonluk yaşayan Muğlaspor, kupasına hafta sonu evinde kavuştu.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Muğlaspor'un statta başlayan şampiyonluk sevinci gece geç saatlere kadar Menteşe'de devam etti. 3'üncü Grup'ta art arda 2 sezonu namağlup tamamlayıp tarihe geçen Aliağa Futbol son hafta mucizevi bir şampiyonluğa ulaştı. Son maçta 1923 Mustafakemalpa'yı deplasmanda 5-1 yenen Aliağa, haftaya lider giren Ayvalıkgücü'nün evinde Pazarspor ile 1-1 berabere kalmasıyla rakibini geçip şampiyon oldu. Önce amatörden çıkan, ardından 2 yılda namağlup 2'nci Lig hedefine ulaşan takımı Aliağalılar ilçeye dönüşte bağırlarına bastı.

Ege'nin 5 köklü takımı ise küme düşme acısını tattı. Nesine 2. Lig'de bu sezon büyük sıkıntılar çeken Altay ile Nazillispor, son haftalarda topladığı puanlara rağmen küme düşmekten kurtulamadı.

BÖLGESEL AMATÖRE DÜŞTÜLER

Denizlispor, Kuşadasıspor ve Turgutlu 1984 ise gelecek sezon amatör ligde mücadele edecek. Denizli sezon boyunca saha içi kadar saha dışında da büyük sorunlar yaşadı ve beklenen acı sondan kaçamadı. 4 yıllık profesyonel lig macerasından sonra ise Kuşadası son haftalarda çıkış yakalasa da 3. Lig'de kalmaya yetmedi. Turgutlu 1984 de sezon başı isim değişikliği yaşayıp kabuk değiştirmesine rağmen sezonu düşme hattında tamamladı.

6 EKİP PLAY-OFF YARIŞI VERECEK

TÜRKIYE'DE profesyonel liglerde mücadele eden toplam 6 Ege temsilcisi, Play-Off etabına kalarak üst lig biletini almak için ter dökecek. 2. Lig Kırmızı Grup'tan Menemen FK, Beyaz Grup'tan ise Altınordu daha önce ilk 6'ya adını yazdırmayı başarmıştı.

DİREKT FİNALLERE 3 TAKIM KALDI

3. Lig 1. Grup'ta Karşıyaka, 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, 3'üncü Grup'ta ise şampiyonluğu son hafta dramatik bir şekilde kaçıran Ayvalıkgücü Play-Off'ta direkt grup finaline kaldı. 2'nci Grup'ta profesyonel ligde ilk sezonunu geçiren Tire 2021 FK da son haftalarda yaptığı müthiş çıkışla adını Play- Off'a yazdırdı. Tire, Play-Off'ta tek maç üzerinden oynanacak ilk turda çarşamba günü Silivrispor'a konuk olacak.