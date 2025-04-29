Ka’iwi Kanalı’nda zaferin adı: Aysu Türkoğlu

BODRUMLU 23 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Ka'iwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek bu kanalı geçen en genç Türk yüzücü oldu. Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, dünyanın en zorlu 7 açık su parkurundan oluşan Ocean's Seven serisinin ilk 4 parkurunu başarıyla geçmişti.

Bodrumlu yüzücü, serinin beşinci parkuru olan Ka'iwi Kanalı'nı geçmek için geçen hafta ABD'nin Hawaii eyaletine gitti. Aysu, Moloka'i ve O'ahu adaları arasındaki 42 kilometrelik sert akıntıları ve büyük dalgalarıyla bilinen kanalı geçmek için 27 Nisan saat 17.30'da suya girdi. 21 saatin sonunda sahile Türk bayrağı ile çıkan Türkoğlu, büyük sevinç yaşadı. Aysu Türkoğlu, bu kanalı geçen en genç Türk yüzücü oldu