Bodrumlu Aysu tarih yazdı

ULTRA maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Ocean's Seven'ın beşinci parkuru olan, dünyanın en zorlu açık su rotalarından Kaiwi Kanalı'nı başarıyla geçti. Bodrumlu 23 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek bu kanalı geçen en genç Türk yüzücü oldu. Genç yüzücü 27 Nisan Pazar günü saat 17.30'da başladığı kuş uçuşu 42 kilometrelik parkuru akıntılar nedeniyle yaklaşık 60 kilometre olarak yüzerek 21 saatte tamamladı.

HEDEF CEBELİTARIK

ULTRA maraton yüzücüsü Aysu, dünyanın en zorlu 7 açık su parkurundan oluşan Ocean's Seven serisinin ilk 4 parkurunu başarıyla geçmişti. Aysu açıklamasında, "Oceans Seven'ın beşinci parkuru olan Kaiwi Kanalı sayesinde yeni deneyimler elde ettim. Güçlü okyanus akıntıları, boyu 3 metreyi bulan dalgalar ve ani hava değişimleri bana unutulmaz bir mücadele yaşattı. Şimdi sırada bir sonraki parkur var" dedi. Yapılan açıklamaya göre; Oceans Seven kapsamındaki yedi açık su geçişini beş yıl içinde tamamlayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefleyen Türkoğlu'nun şimdiki hedefleri Cebelitarık Boğazı ve Tsugaru Boğazı parkurlarını tamamlamak.