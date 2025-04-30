Karşıyaka’da Carcaces gitti

Kadınlar Voleybol 1. Lig temsilcisi Karşıyaka'da ayrılık yaşandı. Yeşil-kırmızılılarda smaçör pozisyonunda forma giyen Küba uyruklu 39 yaşındaki deneyimli voleybolcu Kenia Carcaces ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Kenia Carcaces! Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel anılar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun. Karşıyaka her zaman sizin yuvanız olarak kalacak" ifadeleri kullanıldı.