  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Kulüpler Birliği’nden Süper Lig A.Ş. adımı

Kulüpler Birliği’nden Süper Lig A.Ş. adımı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kulüpler Birliği’nden Süper Lig A.Ş. adımı
FENERBAHÇE ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında alınan devrim niteliğinde kararı duyurdu. Süper Lig AŞ'nin kurulacağını söyleyen Koç, "Bu niye önemli, kısa vadede faaliyetleri olmayacak belki ama kulüpler kendi menfaatlerinde söz sahibi olmak istiyorlar. Türk futbolunun kendini yeniden icat etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz" dedi. Liglerde çok fazla takım olduğunu söyleyen Ali Koç "Türk futbolunun biraz daha Batı'ya yakın yönetilmesi konusunda adımımızı atmış olduk. Kulüpler, 149 takımın faydalı olmadığını düşünüyor. Ne olacaksa kriterlerin belirlenip onların azaltılması lazım" ifadelerini kullandı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA