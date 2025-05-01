Anadolu Efes işi zora soktu

THY EuroLeague Play-Off turu 3. maçında Anadolu Efes, sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'a mağlup oldu: 77-81. Bu sonuçla birlikte seride konuk ekip durumu 2-1'e getirdi. Eşleşmedeki dördüncü maç 2 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da yine Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. Bu maçı Panathinaikos'un alması halinde Final-Four'a kalacak. Lacivert-beyazlılar ise organizasyona veda edecek. Maça iyi başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 23-20 öne kapattı. İkinci çeyrekte toparlanan ve oyun hakimiyetini eline alan Pana, devreyi 45-39 önde tamamladı. Üçüncü periyotta da Yunan ekibinin üstünlüğü vardı. Aradaki farkı artıran Panathinaikos, son bölüme 63-54 önde girdi. Dördüncü çeyrek nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Maçta son 4 dakikaya girilirken lacivert-beyazlılar eşitliği sağladı: 68-68. Maçın son onlarında kontrolü yeniden ele alan Yunan ekibi parkeden 81-77 galip ayrıldı.