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Aydın’dan Milli Takım’a 3 isim

RAMAZAN AYDEMİR

Giriş Tarihi: Gazete

Aydın’dan Milli Takım’a 3 isim

SULTANLAR Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, üç oyuncusunu birden A Kadın Voleybol Milli Takımı'na göndermenin gururunu yaşıyor. 2024-2025 sezonunda başarılı performanslarıyla dikkat çeken Merve Nur Öztürk, Buse Berka Özden ve Seher Aksoy, milli takım kamp kadrosuna davet edildi. Bu gelişme, spor camiasında büyük sevinç yarattı.

Aydın’dan Milli Takım’a 3 isim

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kulübe gönderilen resmi yazıya göre, üç oyuncunun bugün İstanbul'da başlayacak olan milli takım hazırlık kampında hazır bulunacak. Kamp, saat 17.00'de İstanbul Volley Otel'de başlayacak.

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