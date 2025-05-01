Hayrunnisa şampiyon oldu

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları kapsamında Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 28 Nisan-02 Mayıs tarihleri arasında Sinop'ta yapıldı. Türkiye'nin farklı illerinden toplam 357 sporcu şampiyonada madalya için ter döktü. Şampiyonada Denizli Hayırseverler Ortaokulu öğrencisi Hayrunnisa Karaca, 48 kilogramda podyuma çıkarak Denizli'yi temsil etti. Koparmada 49 kilogram, Silkme'de ise 60 kilogram olmak üzere toplamda 109 kilogram kaldıran genç sporcu, Yıldız Kızlar kategorisi 48 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.