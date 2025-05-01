Tuna’nın hedefi Manş’ı geçmek

MANŞ Denizi geçişini olumsuz hava koşulları nedeniyle bırakmak zorunda kalan otizmli yüzücü Tuna Tunca, yarım kalan hedefine ulaşmak için İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında sıkı bir idmandan geçiyor. Özel sporcu Tuna Tunca (22), çeşitli yarışlarında dereceler aldı. Tuna, 2018 yılında ilk açık su yarışı olan Çanakkale Boğazı'nda engelli kategorisinde ikinci oldu ve İstanbul Boğazı'nı 3 kez yüzerek geçti. Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzen Tuna, Bodrum-Marmaris-Göcek yarışlarında 5 kilometrelik mesafelerde yaş kategorisinde kürsü gördü.

Tuna, 2021 yılındaki Oceanman Alanya 10 kilometre yarışında kendi yaş grubunda üçüncülük elde etti. Bunun üzerine Mısır'daki Dünya Şampiyonası'na katılan Tuna Tunca, 10 kilometre yüzerek 4. oldu. Dünyanın eski maratonu olan Capri Napoli Ultramaratonu'nda 36 kilometreyi antrenörü Mert Onaran ile yüzen Tuna, en iyi ikili kupasını kaldırdı. Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçme hedefi için bu zorlu geçişin idmanlarını da Karaburun İlçesi açıklarında annesi Gülnur Tunca ile sürdürüyor.