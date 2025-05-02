Adana 01 FK maçına en iyi şekilde çıkmak istiyoruz”

İzmir ekibi, 8 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Adana 01 FK ile oynayacağı Play-off turu maçı hazırlıklarını Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

Altınordu'nun rakibini Afyonspor'un ligden çekilmesinden dolayı bir hafta önce ligi bitirdiklerini hatırlatan Ateş, "Bir hafta önce ligi bitirmek bizim için avantaj gibi görünüyor. Bu hafta sonu maçımız olmadığı için Adana 01 FK ile oynayacağımız karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyoruz. Ligimizde şampiyonluk yarışı dışında küme düşen ve play-off oynayacak takımlar belli oldu. Şampiyonluğun son haftaya kadar taşınması da ligin kalitesini ortaya koyuyor. Bizler de heyecanlı maçlar oynadık. En son oynadığımız Sarıyer maçından alabileceğimiz dersleri aldık. Artık tüm konsantrasyonumuz ve düşüncemiz Adana 01 FK ile oynayacağımız maça yönelik. Maç günü geldiğinde en iyi oyunumuzu ortaya koymak için mücadele edeceğiz" dedi.

KULÜBÜMÜZÜN YERİ EN AZ TFF 1. LİG

Futbolcularının TFF 1. Lig ile TFF 2. Lig arasındaki farkı iyi bildiğini dile getiren genç teknik adam, "Bizim oyuncularımızın üst liglerde oynama isteği var. Oyuncu grubumuz iki lig arasındaki farkı çok iyi biliyor. TFF 1. Lig'in kalitesi, maçların yayınlanması, yabancı oyuncuların oynamasından dolayı Altınordu'nun en az bu ligde mücadele etmesi gerekiyor. Kulübümüzün yeri her zaman TFF 1. Lig'dir. Başkanımızın, camiamızın beklentisi de bu yönde. Zaten taraftarlarımız da her maç öncesi 1. Lig'de olmak istediklerine yönelik dileklerini dile getiriyorlar. Bizler de Altınordu'nun nerede mücadele etmesini biliyoruz. Bizim Altınordu olarak en az TFF 1. Lig'de olmamız lazım. Lig yarışından çıkamadık ama şimdi play-off'ta böyle bir imkan bize geldi. İyi bir takıma sahibiz. Kulübümüzün de imkanları var. Başkanımız da kulübün gerekliliklerini yerine getirdi. Hiçbir sorunumuz yok. Çok iyi çalışıp en iyi bir şekilde maça çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.