Horoz’da eski kaptanlar dertli

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor'un tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi, şehirde ve futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

Ali Rıza Kirisçi

Uzun yıllar yeşil-siyahlı forma ile sahada mücadele edip ter döken kaptanlardan Ali Rıza Kirişçi, Ali Yalçın ve Levent Kartop, derinden sarsıldıklarını belirttiler.

Levent Kartop

Denizlispor'da 1971- 1982 yılları arasında 11 yıl oynayan ve kaptanlık yapan unutulmaz isimlerden Ali Rıza Kirişçi, "11 yıl formasını giydiğim takımın düşmüş olması çok üzücü. Denizlispor'un zenginlere ihtiyaç duymayacağı bir gelire ihtiyacı var. Bu sağlanmadığı sürece kalıcı bir başarı elde etmek mümkün değil" dedi. Horoz'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Ali Yalçın ise, "Hala beni uyku tutmuyor yemin ediyorum. Ama karaları bağlayacak halimiz yok. Şehir olarak bu üzüntüyü üstümüzden atıp, bir an önce toparlanmak lazım" diye konuştu. Denizlispor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Levent Kartop da, "Takım yanlış yönetimlerin sayesinde bu durumlara geldi. Gelecek yılın planlaması yapılmalı. Çıktığın takımla da 3. Lig'de mücadele edeceksin. Bu borçlar bir şekilde kapanır. Denizli bunu kaldıracak güce sahip. Ama başta güvenilir insanların olması lazım" dedi.