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Haberler Spor Nefes nefese

Nefes nefese

Basketbol Süper Ligi’nde düşme hattında bugün kritik maçlar oynanacak. Ateş hattında yer alan Manisa Basket, Galatasaray’ı ağırlayacak. Merkezefendi ise sahasında F.Bahçe’yi yenerek çıkışını sürdürmeyi planlıyor.

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Giriş Tarihi: Gazete

Nefes nefese

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi eren Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Geçen hafta Beşiktaş deplasmanındaki mağlubiyetle son 3 maça düşme hattında giren Manisa Basket bugün Galatasaray'ı ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Bu sezon 3 yıldır yer aldığı lige tutunmaya çalışan Manisa ekibi bitime 3 hafta kala 8 galibiyetle kurtuluş barajının 1 galibiyet gerisinde yer alıyor. Manisa Basket güçlü rakibini mağlup ederek kalan son iki haftaya umutlu girmek istiyor.

FİKSTÜRÜ OLDUKÇA ZORLU

Bir karşılaşması eksik olan ve düşme hattının bir galibiyet ve bir basamak üzerinde yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket ise taraftarı önünde Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak maçın hava atışı 20.30'da atılacak. Mavi-yeşilliler, kazanarak düşme hattıyla arasındaki galibiyet farkını artırmak istiyor. Denizli temsilci, kalan maçlarında ise Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji ile deplasmanda Tofaş ile de sahasında karşı karşıya gelecek.

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