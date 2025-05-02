Tire FK’nın 2. Lig hayalleri sona erdi

Nesine 3. Lig 2.Grup'ta, ligi beşinci olarak tamamlayan Tire 2021 FK Play-Off turun ilk eşleşme maçında ligi dördüncü tamamlayan Silivrispor'a penaltılar soncu 4-3 kaybederek 2. Lig hayallerini bir başka bahara bıraktı. 90 dakika ve uzatmaların 0-0 berabere tamamlanmasının ardından seri penaltı atışlarında kaleci Ege Baran'ı geçemeyen sarı kırmızılılar ilk profesyonel sezonunda 2. Lig kapısını zorladı, taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Teknik direktör Ali Çalış, "Ligin ikinci yarısında rakiplerin çekindikleri özgüvenli bir ekip yarattıklarını belirterek, "Silivrispor karşılaşmasında baştan sona üstün oynamamıza rağmen aradığımız golü bir türlü bulamadık. Suni çim oyunumuzu da son derece olumsuz etkiledi. Yine de terlerinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcularımı yürekten kutluyorum" diye konuştu.